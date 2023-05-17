永豐餘投控首季合併營收175.31億元，季減9.4％、年減11.53％，探近2年半低點，毛利率12.24％，探近12年半低點，營業虧損1.77億元，為近13季低點。

另受惠權益法認列元太收益、匯兌收益及金融資產評價損益顯著，業外收益2.55億元，季增70.75％、年增36.06％，歸屬母公司稅後淨利283.7萬元，年減98.84％、仍較去年第四季轉盈，每股盈餘0.002元。

就各事業群首季表現，華紙的林漿紙事業群營收48.27億元，季減2.49％、年減1.6％，營業虧損1.44億元，較去年第四季轉虧、虧損年減1.58％；工紙紙器事業群營收77.91億元，季減12.51％、年減13.21％，營業虧損1.43億元，較去年同期轉虧、虧損季減23.78％。

永豐實的消費品事業群首季營收24.76億元，季減9.25％、年增1.94％，營業利益1.45億元，季減11.8％、年減47.63％。其他事業營收24.35億元，季減11.88％、年減30.46％，營業虧損0.48億元，較去年同期轉虧、虧損季減43.19％。

針對工紙紙器事業群首季營運表現，駱秉正指出，台灣衰退、越南持平，中國大陸在解封後未出現報復性V型反轉，持續去庫存，需求未見明顯復甦，但相關不利因素逐漸收斂。台灣、越南將持續開發新品項、優化產品組合，並增加代媒比例、審慎控管庫存，中國大陸將積極擴增銷量，配合生產需求控制採購成本。

永豐餘投控今年持續朝再生能源及能源管理、下世代新創公司投資孵化、持續全循環經濟發展、醣經濟下新材料開發、工業4.1及上下游產業生態系統建置等五大目標邁進。