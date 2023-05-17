國民黨徵召新北市長侯友宜參選下一屆總統，雲林縣長張麗善表示，現在國民黨徵召作業已經塵埃落定，現在唯有團結，若侯領導中華民國，相信國際關係會更穩當、更和平，大家都希望安居樂業不要有戰爭。

張麗善說，選前郭台銘、侯友宜都非常熱情想為國家做事，她都很樂觀支持，現在國民黨提名已經塵埃落定。侯友宜擔任市長、副市長行政經驗豐富，他領導國家也會像經營新北市一樣面面俱到。

張麗善表示，新北市人口480多萬，是全台最多，有來自全國各的人聚集，是一個比較多元、呈現台灣風貌的地方，相信他可以好好管理經營，他經營新北市受到肯定，支持度高、認同度也高，新北就是台灣的縮影，現在唯有團結。

她說，現在全民都有一個想法，要換黨換人做看看，侯友宜領導中華民國，相信在國際關係上會更穩當、更和平，人民想要中華民國的尊嚴，不要被矮化和汙名化，希望全世界和平不要戰爭，百姓的願望就是安居樂業、社會安和樂利，這是全民的共識和心聲，侯友宜說要「好好做事」，民眾也需要一個好好做國家大事的領導人。