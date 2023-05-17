本土劇女星李燕梅開二度，和工作夥伴「新店陳大少」陳茂榮結婚，男方放閃曝暱稱：「啾啾我來了」，李燕還幽默回覆：「死會了喔！乖乖的」，新婚喜悅藏不住，李燕也甜蜜透露，陳茂榮有向媽媽承諾「打不還手、罵不還口」。

李燕昨（16日）晚無預警宣布婚訊，讓外界又驚又喜，許多藝人好友和網友紛紛留言祝福，還有人說：「恭喜燕燕 要幸福喔 如果威哥欺負你我就發動抗爭去圍他」，還釣出李燕說：「他有答應我媽媽了，打不還手、罵不還口」，新婚的喜悅藏也藏不住。

李燕和陳茂榮相識約18年，大她7歲的老公本業是做保養品，兩人原本是事業夥伴，李燕也很信任對方，有心事會跟他講，長期下來變成依賴習慣，雙方也累積許多默契，進而擦出愛火，讓原本放話不再步入婚姻的李燕，決定和陳茂榮攜手走下半人生。

小倆口交往不到1年就結婚，李燕幸福喊：「一段感情是這樣的，期望能幫助彼此成為更好的人，是的！他是我的愛人新店陳大少，也是我曾說過『我喜歡有責任感、有肩膀的那個男人』，不只是認愛，我還認定他了！」