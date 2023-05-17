網友狂酸「這時候對岸歌又ok了」、「民進黨果然是中共同路人」等。（翻攝自PTT）

新竹市議員曾資程日前在臉書改編並唱中國洗腦神曲「挖呀挖老師」兒歌，大酸新竹市長高虹安的施政，引發話題，有網友大讚議員好有才，但也有網友留言，拿大陸的梗來用是精神錯亂？對此，市府發言人施淑婷則說，高虹安上任後，拼命幫前市府收拾問題，更質疑8年來議員是否善盡監督。

中國「挖呀挖老師」爆紅，這首《小小花園》的歌詞也相當洗腦，甚至被不少網友改詞PO上網，民進黨籍新竹市議員曾資程也動腦改編，嘲諷新竹市長高虹安上任的施政措施。影片一出立刻引發網友熱議。

有網友大讚議員有才，但有也網友狂酸，「這時候對岸歌又ok了」、「民進黨果然是中共同路人」、「大陸的梗拿來用？塔綠班精神錯亂？」、「民進黨引用大陸歌曲？？中共臥底？」、「阿黨不是說這是統戰歌曲嗎」。

對此，市府發言人施淑婷強調，高虹安市長上任後，拼命幫林智堅、沈慧虹前市府收拾問題工程。想請問過去這8年民進黨曾議員是否有善盡監督之責？為何今日會遺留如此大量公共工程問題？她也說，對於民進黨議員改編大陸兒歌歌詞來自己打臉自己的行為，社會自有公評。