蘆竹中福地區1977年爆發鎘汙染，解列後仍無法復耕，議員張桂綿17日為農民請命，希望盤點無法復耕土地活化運用。(張桂綿提供／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹中福地區1977年爆發鎘汙染，休耕面積達83公頃，去年已全部解除列管，但實際無法復耕，當地荒蕪雜草叢生、紅火蟻遍地肆虐，議員張桂綿17日為農民請命，希望盤點無法復耕土地活化運用。市長張善政也認為是浪費資源，除確認能否耕作，也指示相關局處重新盤點檢討都市計畫。

張桂綿表示，中福地區1977年爆發鎘汙染，被列為休耕地區，面積達83公頃，近半世紀後已全部解除列管，但整治後農地夾雜大量石塊，紅火蟻遍地肆虐，土壤肥沃力遭嚴重破壞，除了翻土整地困難，土質也影響農作物生長及生產力，且原有灌溉水路逾40年未用已無法蓄水種植，大片土地雜草叢生。

張桂綿更說，最大的問題是強制休耕期間，政府每年每公頃核給專案補助9萬元，解除列管後取消特別補助金，但土地全年無法復耕，不符合領取休耕獎勵金標準，導致受害農民補助兩頭空，第一代老農均已年邁或日漸凋零，第二代離農已久，後繼無農耕人力，也無法取得農用證明，農民們成為工業汙染下的犧牲者。

張桂綿呼籲農業局盤點無法復耕土地，並協調環保局、地政局及農田水利署等單位，就現況提供必要的協助與輔導，達到農地農用目標。市府也應從長遠宏觀角度思考，結合都市計畫，將這些受汙染土地調整或變更使用，促進土地活化運用。

張善政也認為土地荒廢是浪費資源，允諾分3階段處理，先請環保局確認土地、地下水整治情形，若土地尚能運用，請農業局規畫合適作物種植。但若土地已無法耕作，請都發局、地政局、經發局等單位重新盤點檢討都市計畫，研擬其他用途使用。

環保局長陳世偉則說，中福鎘汙染農地經多年整治已解列，不過考量土壤肥力大幅降低且無灌溉水路，並不建議再繼續農耕，後續將和相關局處研擬土地活化再運用方案。