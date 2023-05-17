市府農業局偕養鹿協會17日在安定區福成養鹿畜牧場，行銷鹿茸及相關產品。（張毓翎攝）

林崑龍在現場還逗趣地表演伏地挺身，展現仍老當益壯的體力。（張毓翎攝）

正值鹿茸採收季，台南市政府農業局偕養鹿協會17日在安定區福成養鹿畜牧場，行銷鹿茸及相關產品，並邀請消費者分享心得，中油退休員工林崑龍常把鹿茸當補品，即使年過70，身體依舊健朗，他在現場還逗趣地表演伏地挺身，展現仍老當益壯的體力。

台南市養鹿協會理事長許海龍說，全台約有100多處鹿場、1萬3000多頭鹿，而光台南市就有57場鹿場、2800多隻，是全台第二大養鹿地區，近年除了鹿茸酒，業者研發如鹿茸滴雞精、鹿茸果凍、鹿茸養氣粥等保健食品。

台南市政府農業局副局長陳仲傑說，無論是傳統中醫或西方研究都發現鹿茸具有許多養生功效，包括減少疲勞、增強免疫、滋陰補陽、促進新陳代謝等，男女老少皆宜。

不過，陳仲傑也提到，鹿茸單價較高，過去買鹿茸以熟客較多，近年來養鹿產業團體將鹿茸產品多元化，以拓展商機，讓鹿茸成為更貼近民眾生活、平易近人的產品。

75歲中油退休員工林崑龍分享說，他退休後到台南務農，9年前接觸到鹿茸後，常將它入藥酒或做成藥膳飲用，幾年下來，身體依舊健朗、沒有慢性疾病等問題，更自誇「至今可連續做超過50下伏地挺身，絕對沒問題！」