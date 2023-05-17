國民黨徵召侯友宜選總統 黃偉哲這樣期許 17:022023/05/17 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲對於侯友宜獲國民黨徵召選總統，強調期許侯友宜能與賴清德有一場君子之爭。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜獲得國民黨徵召參選2024總統，台南市長黃偉哲表示，相信選民很期待，侯友宜能夠跟代表民進黨參選2024總統的賴清德進行一場公平君子之爭。 黃偉哲表示，賴清德副總統已經一個縣市一個縣市、一個學校一個學校，認真且懇切向人民和青年學子說明治國理念與政策，相信選民也很期待，侯友宜在獲得國民黨提名後，提出具體而務實的參選理念，並能與賴清德進行一場公平的君子之爭。 侯友宜獲徵召參選總統 力拚下架民進黨 #侯友宜 #總統 #黃偉哲 #賴清德 #君子之爭 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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