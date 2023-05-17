新北市長侯友宜獲得國民黨徵召參選2024總統，台南市長黃偉哲表示，相信選民很期待，侯友宜能夠跟代表民進黨參選2024總統的賴清德進行一場公平君子之爭。

黃偉哲表示，賴清德副總統已經一個縣市一個縣市、一個學校一個學校，認真且懇切向人民和青年學子說明治國理念與政策，相信選民也很期待，侯友宜在獲得國民黨提名後，提出具體而務實的參選理念，並能與賴清德進行一場公平的君子之爭。