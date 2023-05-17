近日喜劇公司「笑果文化」的北京場演出時，脫口秀演員HOUSE（李昊石）的內容涉及亂開解放軍玩笑，結果遭觀眾舉報。5月17日，笑果文化發佈聲明稱，已開除藝人李昊石，並接受監管單位對其逾千萬人民幣的罰款。

觀眾向政府舉報，脫口秀演員HOUSE在表演中提到：「說自己領養了兩條野狗，這兩條野狗給他的感覺很不一樣，他見到這兩條野狗的時候他們正在追松鼠。別的小狗讓他感覺很萌很可愛，萌化了。這兩條野狗讓他想起來八個字，『作風優良，能打勝仗』。」

在中國，「作風優良，能打勝仗」一直被當局用來形容中國軍隊。2013年3月，在十二屆全國人大一次會議解放軍代表團全體會議上，中國領導人習近平就提出：「建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊，是黨在新形勢下的強軍目標。」

5月15日，北京市文化市場綜合執法總隊接群眾舉報，決定對上海笑笙文化傳媒有限公司依法立案調查。經查實，該公司行為違反了《營業性演出管理條例》第25條、第26條規定。依據《營業性演出管理條例》第46條規定，北京市文化市場綜合執法總隊決定對該公司作出相應行政處罰：警告、沒收違法所得132萬5381.6元、罰款1335萬3816元。對涉案人員及其演出經紀機構和演出場所經營單位相關違規行為將進一步依法依規追究責任。北京市文化和旅遊局決定無限期暫停涉事公司在京所有演出活動。

今天（5月17日），笑果文化發佈如下聲明：

對於此次HOUSE事件所造成的惡劣社會影響，今天，北京市文化市場執法總隊做出了嚴肅處罰。由於我們在思想上存在僥倖心理，在管理上存在重大漏洞，我們為此付出了沈重的代價，整個團隊陷入了深深的痛心和自責。對此，我們誠懇地接受社會各界對我們的嚴厲批評，並再次深表歉意。痛定思痛，我們接受處罰，絕不推脫責任，絕不回避問題。

我們將作出以下一系列整改措施：

1、即刻解除涉事演員house勞動合同和藝人經紀合同；

2、對公司高管團隊和相關業務團隊分別進行留職察看、降薪等處分；

3、公司對全國各地所屬線下演出業務立即進行全面整頓、學習，對於演出取消給已購票觀眾帶來的影響，公司將妥善平穩的處理退票等相關事宜，虛心接受觀眾的批評教育；

4、公司梳理管理中的薄弱環節，建立有效務實的長效機制，確保公司有足夠的能力管控風險、承擔行業應盡職責；

5、公司將搭建獨立於演出業務之外的審核部門，配置專職監場人員，全流程，無死角把關，徹底遠離違反法律法規、公序良俗的內容，不再讓生死之痛捲土重來；

6、加快處理突發事件的響應速度，對違反法律法規和內部規章的相關責任人員做出及時的嚴格處理，用機制確保各項規章制度落到實處；

7、即日起，公司管理層、全體員工、演員開展主題教育並形成常態，讓笑果每一份子真正做到心有所畏，言有所戒，行有所止，不會因為無知導致觸碰政治紅線、公眾底線。

亡羊補牢，期待洗心革面；刮骨療傷，為了重新出發。我們深知，脫口秀能走到今天，離不開千千萬萬觀眾的喜愛與支持，離不開各級相關主管部門與社會各界的關注與指引。我們必將時刻保持警醒，牢記行業使命。真誠希望大家給予我們改正錯誤的機會，也懇請大家繼續關注和監督。