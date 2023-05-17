許多浴室都會提供蓮蓬頭供使用者沖洗身體，一位男子近日卻怒轟，「不要再拿蓮蓬頭沖屁眼了」，表示他大學住宿舍時，幾乎每個月都會在浴室發現「結塊的屎」，就是因為同性戀會用拆掉蓮蓬頭後直接灌腸，他有個做房務的親戚更爆料，飯店為了避免同性戀在浴室灌腸，特地把浴室蓮蓬頭汰換成不可拆卸的款式。貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，他看到某張同志該如何透過蓮蓬頭灌腸的教學示意圖，忍不住想起自己大學住宿舍的時光，「幾乎每個月都會在公用淋浴間發現結塊的屎」，讓他每次穿著進入淋浴間都覺得很不舒服，氣得怒轟這些人噁心、沒有公德心。

原PO提到，他有個從事飯店房務的親戚透露了許多同性戀的住房狀況，「那種屎到處噴，四處都是保險套和體液，廁所就更不用講了，都是他們用蓮蓬頭沖出來的屎」，害得飯店最後決定全面汰換成不可拆卸式蓮蓬頭。

對此，許多網友紛紛回應，「之前大學跟好幾個gay分租一層家庭式，共用一間廁所，難怪常常看到小黃瓜之類的未消化食物在淋浴間！好恐怖啊，我洗澡打赤腳欸」、「我都是在家清好才去旅館，在旅館清真的好噁」、「雖然我也是甲，但真的要譴責那些不顧慮別人的噁甲，直接用水管沖也真的很沒衛生，不管是對別人對自己，買一個專門的工具很難嗎，蝦皮一堆而且很便宜」；另外有內行人警告，直接用蓮蓬頭灌腸其實很危險，「其實用生水灌腸蠻危險的…很多菌而且整個管路沒有清理，所以多少會有鏽水參雜在裡面」。