5月報稅季已過一半，你是否還在想辦法補口袋破洞呢？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近半個月有十萬則話題討論報稅相關主題，比如哪些方式可以合法節稅，甚至有人因為報稅引起了家庭糾紛！

報稅引起家庭口角 單身無項目可減稅「好沉重」

網友在「匿名公社」吐苦水說，「爸媽一直都是我在報稅、我照顧的，結果今年被我弟偷偷申報」，已結婚成家的弟弟為了要省稅金偷偷申報扶養，原PO不滿平時照顧父母、代繳健保都是他，弟弟根本沒分擔家裡開銷，家人間因而鬧得不愉快。

另一位單身的年輕女性網友發文表示，自己收到稅單後「差點就暈倒了」，雖然不需要扶養小孩，但是每個月養房、養車的開銷也不少，卻在稅單上完全沒有可以減免、扣除的項目，讓她感到無奈，大嘆「單身稅好沉重」。

報稅狀況百百種，在無法列報扶養的情況下，還有哪些方式可以合法節稅？

3招合法節稅方式

許多網友在論壇上請益節稅方式，一名家庭收入超過500萬的網友透露，「沒有大幅節稅可能」，但提供一些的節稅方法；《網路溫度計》綜合網友意見，將眾人的經驗談整理如下：

1、勞退6%自提不列入個人薪資所得

根據《勞工退休金條例》規定，勞工在每月工資6%範圍內，自願提繳退休金的金額，可以從當年度「所得總額」中扣除，到請領退休金時才需併入所得課稅。原PO說：「風險極低，除非政府倒了，不然就建議提好提滿」。

2、善用「列舉扣除額」節稅

綜合所得稅的扣除額分為「一般扣除額」和「特別扣除額」，兩者的差別在於，一般扣除額一定要申報，並且每個人都會有；而特別扣除額可自由選擇要不要申報。其中，若要申報一般扣除額，又有「標準扣除額」和「列舉扣除額」兩種方式，納稅人可以根據個人狀況，從中選擇一種進行申報。

「列舉扣除額」則包含了保險、醫藥生育、捐贈、災害損失、自用住宅購屋借款利息，以及房屋租金支出等六種。原PO提到，「房屋貸款可以抵稅。由於台灣房價還沒大幅下跌過，但地點一定要注意要買重大建設旁邊，擺10年幾乎沒有賠錢的，缺點是錢會不好動用」。

3、存股族節稅法

股利所得課稅方式分為合併申報及分離課稅兩種，投資人可以依自己綜所稅的課稅級距試算最有利的方案。永豐金證券提出兩大妙招，第一、運用8.5%「股利收入抵減稅額」節稅；第二、善用庫存股票必要時可以使用「不限用途款項借貸」靈活變現輕鬆繳稅。

再次提醒大家，今年報稅期限不延長，依規定5月31日截止。