從小在恆春長大的台法混血兒尤佳琦，將於下周代表台灣出征被視為奧運前哨戰的ISA世界衝浪大賽。（林奕辰提供／謝佳潾屏東傳真）

從小在恆春長大的台法混血兒尤佳琦，將於下周代表台灣出征被視為奧運前哨戰的ISA世界衝浪大賽。（林奕辰提供／謝佳潾屏東傳真）

從小在恆春長大的台法混血兒尤佳琦，將於下周代表台灣出征被視為奧運前哨戰的ISA世界衝浪大賽。（林奕辰提供／謝佳潾屏東傳真）

從小在恆春長大的台法混血兒尤佳琦，3個月大時就被帶到海邊玩水，9歲接觸衝浪後就此愛上，一路苦學不畏失敗，12歲成了國手還獲企業贊助培育，今年16歲的他將於下周代表台灣出征被視為奧運前哨戰的ISA世界衝浪大賽，看著兒子為國爭光，尤母備感榮譽，但她更希望政府能重視衝浪運動。

尤佳琦的爸爸是法國人、媽媽是屏東滿州人，因父母在南灣開餐廳又熱愛水上運動，所以他從小在恆春海邊長大，3個月大時就被帶去海邊玩水，9歲接觸衝浪後更是憧憬當「浪人」，隨後拜在衝浪金牌教練郭恆良門下學習，每天看著潮汐、4點起床5點下水，一天下來約有6、7個小時都在海裡。

拜師後不久，郭恆良帶尤佳琦參加比賽，結果第一輪就落敗，不過這完全沒有擊退他對衝浪的熱愛，反而愈挫愈勇，別人的童年在吃喝玩樂，他的童年則都在海上練習度過，但他甘之如飴，也因而訓練出極高的抗壓性。

2019年，尤佳琦12歲，他憑藉努力不懈拿到全國衝浪錦標賽青少年冠軍，不僅獲得國手身分，還被知名企業國巨贊助培育，他開始代表台灣參加ISA世界衝浪大賽，去年還參加了男子公開組及青少年組，目前在ISA中排名世界第73名。

今年16歲的他又在全國衝浪錦標賽中奪冠，將於下周再戰ISA世界衝浪大賽，他說，ISA被視為奧運前哨戰，他會努力「衝」出好成績，盡快拿到奧運門票，為國爭光。

尤佳琦目前就讀台北海洋科技大學五專海洋運動休閒科，雖然只是高一生，但非常清楚自己的目標，他不僅把衝浪當成興趣，更計畫朝事業發展，在國巨的協助下，他已開始參加世界職業性衝浪WSL的比賽，也取得不錯成績，他期許自己未來也要在WSL榜上有名。

對於兒子在國際衝浪賽事上發光發熱，尤母備感榮譽，其實尤母也是國手，她剛榮獲亞洲盃健力錦標賽Master2女子組最佳舉者，所以她很理解運動選手的處境，她說，看著兒子為國爭光很開心，但更希望政府能重視衝浪運動，讓衝浪選手有被重視的感覺。

尤母道，要訓練一名衝浪選手不容易，他們時常要出國移地訓練，培訓經費每年至少百萬起跳，若無企業贊助，一般家庭根本負擔不起，此外，政府對於衝浪又有諸多限制，「颱風天插旗禁衝浪」已吵得沸沸揚揚，相關單位應該要就專業角度訂定出合適的配套措施，而不是一昧地禁止，限制衝浪運動發展。

尤母強調，其實台灣有非常好的衝浪點，WSL還曾在台東舉辦過賽事，連國際都肯定的衝浪環境，政府應該多加重視，不要讓選手綁手綁腳，而是成為他們有力的後盾。