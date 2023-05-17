農會信用部行員家訪以為是詐騙，最後驚覺存款遭盜領。(萬丹農會提供)

日前萬丹農會信用部行員前往存戶住家，被對方誤認為詐騙集團，為求慎重，行員由警方陪同下再次登門拜訪，原因是之前領款時數字書寫錯誤、要求更正，但對方狐疑，根本沒有去領錢，眾人才驚覺，存款已經遭盜領，隨即報警。

當事人女兒還在網路po要大家注意，以為遇上詐騙集團，事後又發文更正強調，那個男生是農會行員沒錯，也確定有人去領錢，重點不是家人去領，也不知簿子跟印章不見了，確定遭人盜領，有去農會調監視器，也已經報案，一切交給警察全權處理。

萬丹農會趕緊發聲明澄清，整起事件是男子自稱是要代領存款，因取款條金額大寫「拾」書寫錯誤，信用部員工發現，先以電話聯繫未果，才會在當日結束營業後找到對方家中，事後向對方確認存摺及印鑑是否還在，當事人察看後表示均已遺失，目前全案交由警方處理。

警方呼籲民眾，金融機構或公務機關絕不會前往民宅收取存摺、印鑑及各類證件等，如有發現前述情形，請立即撥打110報案或165反詐騙專線查詢。