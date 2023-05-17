檢調獲報，某知名建設公司楊姓負責人，涉嫌在辦理新北市某大型都更案時，向2家公股銀行貸款數十億元，其中因有部分貸款案是以不實買賣合約將預售屋成交數予以灌水，或以利用人頭等手法詐貸，涉嫌違反《銀行法》。台北地檢署17日指揮調查局新北市調查處兵分18路搜索，約談楊男、建設公司總經理、銷售主管、人頭及代書共11人到案。

新北市調查處接獲檢舉，指楊姓建商等人自2017年起利用辦理一起新北市知名都更案，因資金週轉問題，欲向銀行融資因應，由於銀行要求該都更案預售屋的成交數必須達成一定數量，才願貸款給該建設公司。

因此楊姓建商與建設公司人員，陸續向2家公股銀行貸款，貸款金額總計高達數十億，但其中楊男等人涉嫌以不實的買賣合約，將預售屋成交數予以灌水，或以人頭申貸等手法，向2家公股銀行詐貸。

據了解，楊姓建商取得2家公股銀行融資後，有依約償還本息，因此2家銀行損失不大，但仍涉嫌違反《銀行法》第125條之3第1項、第3項詐欺銀行罪嫌。

北檢17日指揮調查局新北市調查處執行搜索18處，訊問被告楊姓建商、建設公司總經理、銷售主管、人頭及代書11人到案。