桃園市養護工程處表示，航城路二段2期路段通車前會測試路燈，且考量民眾散步與運動需求，關燈恐有安全疑慮。（蔡明亘攝）

桃市府與中央合作闢建大園航空城重要聯外道路「航城路二段」，紓解車流、完善外環道系統，全長約3.4公里分2期施作，第1期路段去年11月通車，第2期預計8月開通。近來民眾發現，2期路段未通車，整排路燈卻先亮起，建議是否暫關節省能源。桃園市養護工程處表示，新路通車前會測試路燈，且考量民眾散步需求，關燈恐有安全疑慮。

市議員游吾和表示，近日有大園民眾反映，航城路二段2期路段目前尚未開通，但夜間卻發現路燈整排亮起，建議是否暫時關閉路燈，節省能源。不過經瞭解，航城路二段設有友善人行道，當地居民常到該路段散步或運動，若將路燈關閉，恐形成治安死角。

航城路二段2期路段的路燈，目前已移交養工處管理。養工處說明，未通車路段設有約30盞路燈，去年底就已開燈，過去也曾有民眾反映，許多人會到此跑步、散步，考量市民使用需求與安全疑慮，便持續亮燈。

養工處提到，再加上未通車路段路燈的開關系統，與另邊已通車路段為同一迴路系統，若要關閉，另一側也會被關掉。且一般道路通車前，皆會先開啟路燈進行測試，測試時間則視施工單位申請台電送電時間而定。

航城路二段第1期路段自環區北路、環區東路口沿都市計畫邊界抵老街溪終點，全長約2.4公里，通車後造福許多用路人。第2期從老街溪橋一路延伸至機捷A15大園站，全長約1公里，預計今年8月通車，此路段開闢，將使航空城西側地區交通更便捷。