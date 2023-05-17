以玩世不恭的嘲諷風格和腦洞大開的想像，3位引發全球熱潮的指標性藝術家：詹姆斯．賈維斯、尼可拉斯．朱利安和大平龍一，各以不同的媒材與表現手法，詮釋現代生活，並將各種元素轉融出趣味性。

來自英國的詹姆斯．賈維斯，被稱為藝術玩具之父，1998年即為時尚品牌Silas製作了公仔Martin，成為軟膠藝術玩具的開創者，賈維斯除了藝術家身分也同時為插畫家，曾和可口可樂、NIKE、UNIQLO、IKEA和SONY等國際品牌合作。賈維斯喜歡探索繪畫等各種創意媒體的趣味，透過簡潔線條的人物和千姿百態的描繪，雖然作品看來極其簡約，內涵卻極具強勢、滑稽和諷刺的個人風格。

身兼雕塑家、音樂家和電影製作人多重身分的法國藝術家尼可拉斯．朱利安，有個相當知名的插畫家兄弟讓．朱利安，作品不僅出現在《紐約時報》、《國家地理》等媒體，也以自創品牌NouNou攻占韓國潮流文化，而尼可拉斯．朱利安在其支持下也以藝術家身份多次參展。尼可拉斯以木雕為主的創作，作品角色的厭世感卻充滿療癒性，俏皮又顯溫和，粗糙的檜木肌理，也彷彿塞滿了各式各樣的奇想。

日本藝術家大平龍一的雕塑以樟木為創作媒材，高塑性的木材不僅在藝術領域，也是各種日常工具裡不可或缺的基本元素。近年來大平回歸媒材的固有特性，創作「意義不明」的雕塑，靈感來源則是人類原始的無意識衝動，如顛倒的鳳梨，金鍊、櫻桃、撥號電話等，這些互不相關的符碼，唯一共同點是大平對它們沒來由的依戀。溫潤的媒材對比藝術家獨具的創作視角，令作品竄流出深層的人性渴望。