太陽能變電所臨近水廠恐形成輻射水，雲林縣口湖鄉謝厝村民要求變電所停工遷離。（張朝欣攝）

太陽能光電業者規畫於雲林縣口湖鄉謝厝村設置變電所，今年1月開始施工，但其地點臨近自來水廠，村民擔心變電所電磁波、輻射汙染住家環境與水源，本月初組成「反太陽能設立變電所自救會」，17日自救會表示雙方經過溝通無法達成共識，因此將於19日到工地抗爭，村民不要回饋，要求停止施工遷移他處。

太陽能變電所位於口湖鄉謝厝村與湖東村交界處，主要是用來串聯太陽能板蓄電併聯口湖變電所，謝厝村民認為變電所周邊有民宅、自來水廠、電塔，電塔加上變電所產生的電磁波令人擔心，因此反對在村內興建變電所，多次與業者溝通，但工程仍持續進行中，村民本月7日成立自救會，準備長期抗戰。

自救會會長蘇東明表示，自來水公司抽取民生用水的水井鄰近變電所，輻射恐汙染水源嚴重威脅村民用水安全，甚至有將輻射水吞下肚的疑慮，且變電所產的輻射，將讓周邊住戶曝露在輻射風險下，危害這一代與後代子孫。

蘇東明說，國際衛生組織已確認高壓輸電產生的工頻電磁場是人類可疑致癌物，尤其是兒童與老人對工頻電磁場更為敏感，為了下一代著想，村民都堅決反對設立變電所，且一旦設立變電所，將造成人心恐懼影響居住意願，人口勢必日益減少，可以預見村莊的沒落，祖輩留下的心血基業將成荒煙蔓草。

自救會成員指出，之前業者舉行說明會，只提到漁電共生，沒有討論變電所相關事宜，且太陽能板區主要在下崙、頂湖等村落，卻把變電所設在沒有太陽能板區的謝厝村，實在令人不解，為了維護自身健康安全，大家不要任何回饋，堅決要求變電所遷至他處。