民進黨總統參選人、黨主席賴清德16日出席政治大學學生會舉辦的「政治進入大學」座談會，被學生問及是否能壓制房價、遏止投資客時，竟回說：「有沒有注意到房價現在在降？」引爆藍營人士和廣大民眾不滿。媒體人黃揚明今( 17 日)直言，賴清德會為了這句話付出很大的代價，讓他想吸引的年輕族群全部流失。

據賴辦發言人郭雅慧還原的逐字稿內容，政大學生提問是否能對房價做「政策性的壓制、遏止投資客」，賴清德回應：「有否感覺房價在降？」並指出美國升息帶動他國升息，加上剛通過的《平均地權條例》，將能有效遏止惡意炒房行為，所以房價有下降趨勢。

媒體人黃揚明今在《大新聞大爆卦》節目中指出，賴清德說出「房價現在在降」，這是嚴重的失言，就像是當年前總統馬英九說「你可以吃第二個便當」，顯示他們跟人民的距離太遠了、自我感覺太良好。

黃揚明直言，民進黨完全無法說服人民，「賴清德將為這句話付出很大的代價，他想要經營的年輕選民，會全部跑走、完全不理他」。

黃揚明也幫賴清德舉例，前台南市經發局長陳凱凌在任內買下中西區一棟大樓二樓，總價2168萬元，陳要求建商加上400萬元裝潢準備金，但實際上是收取回扣400萬元，隨後以2568萬元總價向銀行貸款8成，拿到 2180 萬元，「貸款比房屋原價還要高，換言之，陳凱凌買房不花一毛錢，還拿到400萬元回扣」；另外一例，台南市議長賄選案，議長邱莉莉以「買房8折優惠」向國民黨議員行賄。他也直言，一個進看守所、一個交保，兩個都被起訴，這就是民進黨房價下降的具體案例。