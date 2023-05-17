OSMAX BIO為韓國排名前三大的保健食品ODM/OEM大廠，隸屬於韓國美容及保健產品製造龍頭科絲美司集團（COSMAX Group）旗下，COSMAX BIO擁有深厚的研發能量與多項專利研發技術，生產多種保健功能食品，並為賀寶芙、正官庄、LG生活健康等多個國際知名品牌進行專業保健食品代工。

晨暉表示，該公司擁有專利NTU 101乳酸菌菌株研發能量，而COSMAX BIO則在ODM/OEM生產製造及銷售等具有優勢，未來雙方可利用資源互補的方式，共同拓展生技醫療事業版圖。

目前雙方已於台灣三軍總醫院共同開展NTU 101乳酸菌應用於體重和體脂管理人體臨床試驗，未來亦將向韓國KFDA申請相關保健食品原料認證，積極拓展NTU 101原料的深化研究，研發成果由雙方共享。

此外，NTU 101目前也同步於台北醫學大學附設醫院及雙和醫院等多個醫院及中心進行兒童異位性皮膚炎輔助改善之效果探討的隨機雙盲人體臨床試驗，期許透過新的功效開發及堅實的科學臨床驗證，來達到NTU 101的加值與增加其市場需求。

晨暉表示，NTU 101乳酸菌經實驗證實對於調整腸道菌相、預防胃黏膜損傷、改善腸胃蠕動有相當助益，後續透過臨床實驗實證對體脂管理及兒童異位性皮膚炎輔助改善之效果探討，除了展現NTU 101多元化的產品開發成果外，更凸顯晨暉在產品開發的技術性與品質監控上的高規格標準，公司也將積極尋找各國優秀合作夥伴，擴大市場佈局，並強化營運成長動能。