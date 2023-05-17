新安東京海上產險攜手農委會林務局新竹林管處，由新安東京海上產險董事長志摩昌彥帶領近40位志工17日舉辦在台首場「植樹造林 減碳永續」公益活動，於苗栗縣後龍鎮秀水段防波堤內栽植並認養800棵台灣多樣原生蜜源樹種以善盡環境保護實現永續發展。

新安東京海上產險表示，植樹造林計畫在日本東京海上集團環境保護推展已逾20年，為看齊沿承大股東永續發展行動指南，也將長期積極關懷守護弱勢，將關護領域延伸至環境保護，選擇台灣西部海岸線進行植樹造林，除可恢復保安林防風定砂的保安效益，更增加蜜源、鳥類取食豐富度，藉此達到保護生物多樣性、強化生態系結構及功能、提升保安林韌性與調適力。值得一提的是，因本次也同步協助苗栗在地瀕危植物-三葉蔓荊重回娘家落地生根，降低滅絕風險。

新安東京海上產於苗栗縣後龍鎮秀水段防波堤內栽植並認養800棵台灣多樣原生蜜源樹種除營造複層林保護台灣海岸線、有效串聯海岸生態外，同時可更創造碳匯9.6公噸，另還可彰顯綠色保險的價值，實現企業「創生」、環境「轉生」與社會「共生」，以善盡環境保護實現永續發展。

此外，新安東京海上產險為提升服務效能及降低碳排放， 積極引進數位科技，力推數位保險，實累計2022年線上投保、核保、理賠、電子保單及線上繳費等綠色數位保險服務，約當減碳1,164公噸、省下3,835萬張紙、種了129.6萬棵樹，以具體行動為邁向綠色低碳做出貢獻，成效並獲得外界高度肯定，在第二屆數位金融獎評鑑中獲頒「綠色數位金融金質獎」，為保險業中唯一獲獎並奪下金質獎的業者。