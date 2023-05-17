台中市政府挹注上1億預算，為神岡區社口國小新建新校舍，加上全新的跑道、通學步道及人行道改善，17日盛大舉辦啟用典禮。（馮惠宜攝）

台中市政府挹注上1億預算，為神岡區社口國小新建新校舍，加上全新的跑道、通學步道及人行道改善，17日盛大舉辦啟用典禮。（馮惠宜攝）

台中市政府挹注上1億預算，為神岡區社口國小新建新校舍，加上全新的跑道、通學步道及人行道改善，17日盛大舉辦啟用典禮。（馮惠宜攝）

台中市政府挹注約1億2000萬元預算，為神岡區社口國小新建新校舍，加上全新的跑道、通學步道及人行道改善，教育局今（17）日盛大舉辦落成啟用典禮，市長盧秀燕親自到場，她表示，「教育優先！」，台中市教育文化預算占總預算比是六都第一，市府會繼續挹注經費，讓台中教育更好。

盧秀燕說，社口國小創校62年，近年因多元班別及增班需求，原有學習空間不敷使用，市府爭取中央協助，加上市府自籌款，總計投入8946多萬元新建西棟大樓，感謝立委楊瓊瓔協助爭取教育部補助2980萬元，降低市庫負擔，也感謝地方多位市議員支持市府編列預算。

另外，市府也補助教學設備經費1527多萬元及爭取國教署補助350萬元，建置智慧教室、網路、圖書室、學生置物櫃與課桌椅等設備，提供學生優質的學習場所。

盧秀燕說，市府另以697萬元經費整建學校操場跑道，以及爭取內政部營建署通學步道及人行道改善工程，由中央補助947多萬元、市府投入208多萬元，合計約1156萬元經費，優先改善學童的通行安全，配合此次新建校舍重塑新校門意象，退縮校地設置人行道及通學步道，提供全校師生及社區民眾更安全、友善的活動場域。

盧秀燕也現場訪問一名國小六年級學童，問他現在學校的樣貌，與他在國小一年級剛入校時有沒有改變？學童開心說「改變很大！」。

教育局長蔣偉民強調，台中市這些年增加教育預算，為六都第一，市府對於原台中縣區的教育也投注更多經費，包括目前計畫興建20多所學校的禮堂，其中有許多學校是位在原縣區，盼拉近教育的城鄉差距。

社口國小校長陳光鑫指出，新建西棟大樓是一棟3層樓建築，共有20間教室與行政辦公室，設計採避免西曬、噪音，提供特教班獨立活動空間，建設一次到位，不但讓校園煥然一新。