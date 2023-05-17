騎士騎在北市往新北永和的福和橋上，因壓到安全冒慘摔在地，讓他3周無法工作。（翻攝自臉書爆料公社）

安全帽記得要扣好！有騎士行經台北市往新北永和方向的福和橋上，而前方1名女騎士疑壓到安全帽，導致安全帽噴飛又撞到一旁護欄反彈，讓整顆安全帽在機車道上「旋轉」，而他「僅有1秒反應的時間」閃避不及，整輛機車直接壓在安全帽上，慘摔到路上，造成他身體多處擦挫傷，留下多個傷疤，甚至3周無法工作，只能努力的修養盡快讓身體復原。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段7秒影片，拍攝地點位於台北市往新北永和方向的福和橋上，從影片中可見，騎士行駛在機車道右側，而前方1名女騎士疑似機車壓到安全帽，導致安全帽噴飛，彈到旁邊的護欄再噴回機車道上「旋轉」，而該騎士「僅1秒反應時間」，仍閃避不及，整輛機車壓到安全帽，連人帶車直接慘摔在道路上。

對此，原PO表示「三週過去了，還活著真好！一頂安全帽讓我從那天起不能工作，身體多處擦挫傷，留下多個明顯傷疤，一度併發蜂窩性組織炎，腓骨甚至還骨裂」，現在的他只能努力養傷，也希望後續肇事者有良心能夠賠償他的「損失」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「祝早日康復，恢復正常生活軌道」、「要提告過失傷害跟肇事逃逸呀」、「每天早上都騎這裡，一堆不打方向燈亂變換車道和亂鑽安全車距的人」、「安全帽從哪裡冒出來」、「所以看到路邊有掉落安全帽，我都會撿起來啊」、「我也被前車掉落的東西害跌倒過，根本來不及反應就摔車了，祝早日康復」、「每次看見那種安全帽的帶子不扣好的，都很堵爛」。