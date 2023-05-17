大陸紅星新聞報導，大陸笑果文化脫口秀演員House（李昊石）在演出中，聲稱領養的兩條野狗讓他想起來八個字，「作風優良，能打勝仗」，被指疑似侮辱人民解放軍，引發爭議，持續發酵。17日有關House及笑果另一脫口秀演員李誕出現大陸各熱搜上，引來各界議論紛紛。

目前，House的個人微博已禁言，北京市文化執法總隊也開罰。

笑果文化表示，演員表演文本都會審批報備，House在表演時的這段爭議言論是他臨時加上的。

一家喜劇廠牌負責人稱，文本審批報備是基本流程，不管是戲劇還是脫口秀，演員在上台表演前，都要求提交相關內容，審稿並通過後才可以上台。在House這次的不當比喻事件後，也教育旗下所有演員，特別是一些即興的段子包袱，必須注意尺度，避免類型情況發生。

據報導，House是笑果文化旗下脫口秀演員，曾因《脫口秀大會》被觀眾熟悉。去年《脫口秀大會》第五季，House在表演中講了自己炒股經歷，竟直接導致一支股票漲停。

此事隨後引起上交所注意，並發布通報稱該股票走勢異常。當事公司也隨即公告，公司生產經營未發生重大變化。

此後，該期節目進行後期處理，消音股票代碼及在螢幕打出提示字幕：「股市有風險，投資需謹慎」。

作為大陸知名的脫口秀廠牌，笑果文化這些年突飛猛進同時，也是麻煩不斷。

2016年，笑果推出的脫口秀節目《吐槽大會》第一季第一期節目，就因尺度過大而下架，暫時停播，直到第二年年初才復播。此後，這檔節目一炮而紅，並推出了李誕、呼蘭、王建國、龐博、思文等脫口秀演員，更重要的是，讓本來小眾的脫口秀通過綜藝的形式，被更多人所喜愛。

此後，笑果又再接再厲，打造了《脫口秀大會》，又挖掘了李雪琴、楊笠、何廣智、徐志勝、鳥鳥等新鮮的力量。

據天眼查顯示，笑果文化目前已有8輪融資，包括騰訊、南山資本、澤時投資、CMC資本、遊族網路等。

今年大陸央視兔年春晚，笑果的脫口秀演員何廣智、徐志勝、趙曉卉、邱瑞也帶去特別的圓桌脫口秀《給我一分鐘》。褒貶不一，但獲得2023央視總台春晚綜合收視率第一。

今年初，笑果文化還分別在北美13座城市演出14場，吸引1.2萬人次觀看。

笑果旗下藝人惹起爭議的事情也不少。

此前，李誕曾因微博廣告文案陷入爭議，其在宣傳某女性內衣品牌時將「躺贏職場」寫入文案，涉嫌存在物化、矮化甚至歧視女性的傾向，構成廣告違法行為並被罰款。2020年6月，笑果旗下另一藝人卡姆因吸毒被上海警方拘留。據媒體報導，和其一起吸毒的，還包括兩名友人，也是笑果旗下的編劇。

一家喜劇廠牌的負責人表示，大陸不管是戲劇、相聲還是脫口秀，所有的文本都會審批報備。該負責人也表示，脫口秀即興的東西比較多，可能確實會出現尺度比較大的情況。

曾參加過脫口秀演出的毛毛說，在演出前，所有的文本都會經過審稿、讀稿，但是審的內容主要還是看「好不好笑」「有沒有梗」。正式表演時，全程不允許錄音錄影，就是因為有些內容可能沒有那麼「安全」，避免傳播到網上發酵。