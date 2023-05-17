嘉義山區1個月內連續傳3名登山客死亡意外，先有李姓男子在玉山步道4.6公里處猝死，之後張姓男子在距離排雲山莊500公尺處突昏厥、口吐白沫送醫不治，昨又有蘇姓婦人爬大凍山時休克不治，讓接連獲報出勤的嘉義縣消防局強力呼籲，民眾登山前應注意天候，登山時留意身體變化狀況，如感覺不適，應立即下山。

檢警表示，家住台南市，67歲蘇姓婦人昨與丈夫前往阿里山鄉大凍山步道登山，下山途中突說身體不適，隨即昏倒休克，消防人員據報前往救援，送醫急宣告不治，今檢警會同法醫相驗，婦人身體外觀無明顯外傷，死因研判為心因性猝死，而婦人突然死亡，已是嘉義山區近1個月內，第3起登山客死亡意外。

檢方指出，高雄市48歲李姓男子4月20日與友人一起攀登玉山，當時天候不佳，山區持續降雨，在玉山步道4.6公里處，李男突身體不適，出現抽搐等症狀，隨後逐漸失去意識，雖同行友人立刻施以急救，但救護人員到場接手時，李男已失去呼吸心跳，經人力接駁搬運下山送醫宣告不治，相驗研判為心因性猝死。

另家住基隆市，64歲張姓男子5月4日下午與妻子等人攀登玉山，在距離排雲山莊500公尺處，張男突身體不適昏厥、口吐白沫，現場友人急救仍無法維持生命跡象，通報空勤總隊直升機吊掛救援，送至花蓮地區醫院急救宣告不治。