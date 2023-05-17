在15個服務區中，西湖服務區近五年平均排名第六名，僅次於清水、關西、泰安、西螺、東山等服務區；由於東山跟西螺服務區去年正逢整修，因此西湖去年的營業額有往上來到第四名，約3.05億元。展望今年，高公局官員指出，以1到4月來看，儘管西湖營業額又回第六名，但預計受到解封影響，營業額可以突破去年3.05億元，約來到3.4億元左右。

對新東陽而言，在年初失去營業王清水服務區經營權後，能夠保住西湖，對營收不無小補。

該官員也說，該次西湖服務區採ROT案方式招商，考量得標業者須要進行投資及維護各項設施，給予9年營運期，若績效良好得優先續約一次3年，等於有12年經營權。

至於下個招商的服務區，官員說石碇服務區目前由全家便利商店經營，惟其為OT案契約，最多僅能經營9年，其營業權於115年8月底屆期，預計114年進行招商評選，選出下個經營者。