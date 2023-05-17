風和日麗的蘭陽午後，17日迎來佛光大學111學年度校慶運動會，此次運動會為由何卓飛校長率領全校師生共同參與，會中師生除了參加創意繞場外，更共同協力的完成「校園定向」、「我們一起來」、「好事成雙」與「沒事動一動」等多項趣味競賽。

開幕典禮中何卓飛校長更為首次獲得擔任第十屆第一任大專體育總會圍棋委員會，舉行盛大的揭牌儀式；何卓飛校長在致詞中更藉由星雲大師體育弘法的精神，鼓勵同學們培養終身運動習慣，藉由運動健全完美人格。

全校師生除了認真享受多項運動賽事外，更歡喜地迎接大專體總所授予的光榮任務。隨後大會頒發各項「趣味競賽獎項」與「精神總錦標獎」後，在一片歡樂的氛圍中，大家齊聲明年再來。

本次運動會得獎學系如下：【總錦標】公事系；【校園定向】第一名公事系、第二名產煤系、第三名蔬食系；【我們衣起來】第一名蔬食系、第二名產煤系、第三名經濟系與資應系；【好運成雙】第一名公事系、第二名管理系、第三名外文系；【沒事動一動】第一名公事系、第二名中文系、第三名蔬食系。