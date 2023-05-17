政府委外派駐承攬公司驚傳違約！據悉，台灣財金科技股份有限公司、昕海文創股份有限公司、台灣物聯網股份有限公司及台灣資料科學股份有限公司今年承包包括台電、財政部、北市府、法務部、經濟部、環保署、農委會、國發會等政府勞務承攬標案22件，但卻傳出近月其勞工薪水遲發，甚至遭欠薪。

副總統賴清德擔任行政院長任內喊出「零派遣」，為了達成目標，多個部會雖然已達「派遣人員」零進用，並改用臨時人員及派駐承攬，後者為切割部分業務予派駐承攬公司，據統計，截至今年3月底為止，行政院所屬各部會雖然已達成「零派遣」，但紛紛切割業務，反而有更多的派駐承攬人力，人數已達達5萬1097人。

勞動部官員表示，因該公司列為違反契約情節重大，經討論後採購各部門已有共識要列為拒絕往來廠商，且會令該地地方政府勞動檢查、開罰、命其限期給付，至於勞工權益則不受影響，將透過原本的契約將給付價金直接予所屬勞工，並沒收保證金，也會透過緊急採購形式接手，而依契約範本規範在同一機關工作的特別休假年資也會予以承認，資遣費則可能會透過積欠工資墊償基金墊償。