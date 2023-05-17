新光金6月將進行董事改選，公司派、改革派經營權大戰已經浮出檯面；新光金董事長許澎今透露，將於6月9日主持完這次股東會後要退休了，談到近日紛紛擾擾的經營權之爭，直呼「真的很辛苦」；曾代理新光金董座、現為新光銀董事長的李增昌認為，「現在談併購時機不對」，應該要等 2026 年新壽接軌 IFRS 17 及 ICS後再來考慮。

許澎是新光吳家的老臣，新光金創辦人吳東進3年前卸下金控董座重擔後，將此重任交給付給許澎，許澎透露，快80歲了，本來計畫5月底申請退休，由於有等待生效期，因此，這次主持完股東會後，要真的退休了。

新光金經營權大戰已進入白熱化階段，消息指出，台新金去年6月至10月間數度發函新光金談合併，甚至連換股比例都算好了，開出以0.584股的台新金換1股新光金方式合併，並承諾增資200億元。

李增昌認為，新光人壽在2026年接軌 IFRS 17 及 ICS 之前價值很難評定，強調「現在不是好的Timing」，等於是在最不利的時刻與對方談換股比例，換出來的結果肯定很差，待2026 年接軌後，新壽反應真實價值後，才有有更好「賣相」，也能比較有利來談換股。

此外，新光金稍早也發重訊澄清，對於台新金曾來函(換股)事宜，均依公司法及其他相關法令規定辦理；至於董事會相關決議，新光金強調，均依循「證交所對有價證券上市公司重大訊息查證暨公開處理程序」辦理。