國民黨黨主席朱立倫今（17）日在中常會上，宣布2024總統大選徵召新北市長侯友宜，而台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑也齊聚一堂，全穿白衣、牛仔褲，塑造整軍待發聲勢，全體手牽手高喊凍蒜，共同展現大團結氣勢。國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱今日在臉書上也表示，「明年的選舉，將會是改變台灣前途、決定下一代命運的轉捩點」，引發討論。

洪秀柱17日在臉書上表示，紛紛擾擾的總統大選國民黨黨內提名事宜，總算在今天塵埃落定，相信必然有人失落、有人欣喜、有人憤怒、也有人高興。尤其此前，關於國民黨的提名徵召過程，外界始終諸多臆測，各種傳聞鬧得滿城風雨，使得支持者心情浮動、惶惶不安，洪秀柱強調，「如今提名人選既已確定，我們要恭喜侯友宜市長，下架如今這個荒謬絕倫、倒行逆施的無良政府！」

不過洪秀柱也擔憂，「勝利並非一蹴可幾，更不是僅靠團結便可達成」。如今國民黨面臨之境況相當艱險，內有各路人馬的整合問題、外有掌握豐富行政資源、為求勝選不擇手段的民進黨。洪秀柱坦言，「如何爭取民眾更多的認同與信任，除了候選人本身的條件之外，路線與論述更是重中之重。堪當大任的領導者，必須清楚洞悉台灣面臨的國際處境，在美國霸權衰退的國際秩序底下，我們應該負責任的提出一套符合現實的解方」。

洪秀柱指出，這些年來，許多支持者對於國民黨的兩岸路線及外交政策都感到相當困惑，「我們不能再繼續以模稜兩可的態度面對國家身分認同及憲法所規範的統獨路線問題，更不能忽視教改後課綱對下一代的毒害所產生的嚴重性！」洪秀柱直呼，面對「戰」與「和」的十字路口，明年的選舉，將會是改變台灣前途、決定下一代命運的轉捩點。

最後洪秀柱也強調，「恭喜侯市長之餘，也要對侯市長說聲『辛苦了！』這是承擔的起點，接下來的路有如千鈞重負，但我們相信『勇者無懼』，期盼侯市長拿出直球對決的勇氣，走光明的路、說該說的話、做正確的事！」