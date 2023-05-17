金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙(左)頒發感謝狀給快樂志工行善隊創辦人李淑睿(右)。(圖／金門家扶中心提供)

來自台中地區的快樂志工行善隊一行22人，今(17)日下午在創辦人李淑睿的帶領下飛抵金門展開愛心公益行腳，一同前往金門家扶中心捐贈滿滿30大箱的愛心民生物資幫助受助家庭，後續將藉由家扶中心人員，將物品發送給地區的弱勢兒童家庭，為金門的弱勢族群盡一份心力。

此行台中快樂志工行善隊隊員還包括了顧問鄭允全、于郁金，以及快樂志工成員的廖月英、張嘉芳、黃鎂婕，蘇詔鈴、紀秀愛、曾敬修、林潮龍、潘梅香、林潮飛、趙秀娥、陳民鐸、盧麗茹、黃垂郎，以及屏東金門同鄉會理事王廷二及郭美江伉儷等人，金門家扶中心扶幼主委楊肅謙，代表地區受助家庭接受這30箱遠從台灣寄送過來的愛心物資，並獻上滿滿的感激之情。

快樂志工行善隊創辦人李淑睿表示，行善隊由台中地區的民間力量所組成，經常到各地關懷弱勢族群，提供關懷與協助，所謂「助人最快樂」，行善隊成員莫不以能幫助弱勢群族為職志，大家一起攜手全台灣跑透透，幫忙需要幫助的人，無論離島、偏鄉或原住民村，都有快樂志工行善隊快樂服務的行腳足跡。

家扶中心扶幼委員會楊肅謙主委表示，李淑睿創辦人為金門女兒，嫁到台灣後仍然心念故鄉，經常組團幫助家鄉的弱勢群族，並認養金門家扶中心的兒童，給予認養兒童鼓勵與協助。

楊肅謙也說，李淑睿事業有成之餘，曾任台中市好人好事協會急難救助委員會主委、快樂志工行善隊創辦人，以及縣府鄉親服務隊的負責人，積極投入服務人群的工作，尤其是對金門鄉親更是對待如己親，不遺餘力的投入鄉親服務和濟弱扶傾的志工職志，曾經被他幫助過的人不計其數，是金門人在台灣的優良模範，為人所敬佩。

家扶中心主任李桂平則表示，非常感謝快樂志工行善隊的公益行善之義舉，特別安排跨海來到金門家扶中心捐贈30大箱的民生物資，其中包含白米、沙拉油、麵條、冬粉、玉米罐、糖、鹽、醬油、綠豆、餅乾、罐頭、麥片及飲料等等，都是平常生活所需的重要民生物資。家扶中心收到這些物資後，預計將於本月底在家扶兒童扶助金發放時，一起發送給受助家庭，以補貼並減少家庭生活的花費，讓兒童有更多的食物與資源可取用。