（二）由「監護登記」之監護人或「未成年子女權利義務行使負擔登記」之人列報；（三）由課稅年度與該子女實際同居天數較長之人列報；（四）衡酌納稅義務人與前配偶所提出課稅年度之各項實際扶養事實證明，核實認定由實際或主要扶養人列報。

至於「實際扶養事實」得參考下列情節綜合認定：1.負責日常生活起居飲食、衛生之照顧及人身安全保護。2.負責管理或陪同完成國民義務教育及其他才藝學習， 並支付相關教育學費。3.實際支付大部分扶養費用。4.取得被扶養成年子女所出具課稅年度受扶養證明。5.其他扶養事實。

舉例說明，甲君於109年間與配偶乙君離婚，雙方同意1名尚未成年女兒權利義務之行使負擔登記為乙君，惟甲君需每月給付扶養費給該名女兒至其成年。

110年度綜合所得稅申報時，甲君與乙君均申報該名女兒免稅額，國稅局查核時，甲君雖主張有按時給付扶養費，但因其未能與乙君達成協議，國稅局依上開財政部規定，以該名女兒係由乙君行使負擔權利義務，並與乙君共同居住，由其照顧生活起居，認定由乙君列報女兒免稅額。