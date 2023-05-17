香港經濟日報報導，李澤鉅續稱，與此同時，長建之其他同為長江集團成員的策略夥伴包括長實及電能皆具備雄厚之財務實力，令其在環球投資方面處於更有利位置，強調「timing很好」。惟長建一貫經營方針是在穩健及增長間取得平衡，「過去這些年來都堅持這個理念，其物色之項目在風險評估及定價方面均合乎特定範圍，進行擴展過程中絕對不會抱有志在必得的心態」。

對於長建股價去年回落後反彈緩慢，李澤鉅回應指，年初至5月15日期間，若計及派息及股價升幅，股東在期間內之投資總回報超過14％。被問及去年業績僅個位數增長，李澤鉅回應表示，利息和匯率波動較大，去年利率上升導致財務成本增加，當中涉及在收購時取得相關的通膨掛鉤債券，以及外幣兌港元走弱影響。撇除利息和匯率影響，長建營運資產貢獻按年升7％，基建投資貢獻按年升16％，認為當前困難環境下，營運單位仍達雙位數增長，表現屬可接受。