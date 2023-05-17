國民黨今(17日)正式徵召提名新北市長侯友宜參選2024總統，鴻海創辦人郭台銘展現風度表態支持，侯友宜也喊出「團結在一起攜手並進」。粉專「政客爽」強調，這一年來很多人批評黨主席朱立倫私心自用想選總統，事實上他努力成功讓郭台銘跟侯友宜團結一致，綠營見縫插針想挑撥郭侯矛盾也無法得逞。藍營沒有時間再內耗，團結捍衛中華民國、下架民進黨就是藍營主旋律，這是中華民國派掀起反攻號角的重要時刻！

「這是中華民國派掀起反攻號角的重要時刻！」政客爽提到，郭台銘說：「恭喜侯友宜市長獲得徵召提名，代表國民黨挑戰2024總統大位，侯市長是國民黨內最穩固的民意礎石，由他承擔更大的責任，是理所當然，也是國民黨內最好的人選！我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架！」又說「不畏困難、不求私利挺身而出，為人民幸福而戰、為中華民國的和平而戰，永不罷休！」

侯友宜則說：「我要感謝郭台銘董事長，在經濟上做出巨大的貢獻後，為國為民團結大家一起打拚的精神，我個人不但敬佩，更願意團結在一起攜手並進，這是為了中華民國、台灣這塊土地，我們要團結勝選！」

政客爽強調，團結一切力量，捍衛中華民國、下架民進黨就是藍營的主旋律，這才是最重要的事情！這一年來很多人批評朱立倫私心自用想選總統，事實上他努力成功讓郭台銘跟侯友宜團結一致。民進黨也忙著見縫插針，想挑撥郭侯的矛盾，但郭台銘展現大企業家的君子風範，還是堅定聲明心照中華民國，讓民進黨無法得逞。目標都是贏回中華民國、讓這個國家重新走回正軌。

政客爽直言，藍營沒有時間再內耗，分裂就是民進黨最想要看見的事情，2022勝選的結果告訴所有人「放下情緒，團結才會贏！」