俄羅斯自入侵烏克蘭後，遭到西方各國強力制裁，主要打擊該國能源收入。最新數據顯示，俄羅斯4月原油出口觸及開戰以來高點，顯示俄羅斯並未履行減產的承諾，但國際能源署（IEA）認為，俄羅斯可能透過提高銷量，以彌補收入損失。

商業內幕報導，IEA周二（16日）指出，俄羅斯4月原油出口達到每天830萬桶的高點，顯示該國並未按照此前宣布的計畫，每天減產50萬桶原油。俄羅斯2022年日均出口770萬桶石油。

國際能源署在報告中提到，「針對尋找原油及相關產品買家方面，俄羅斯並未遇到太大的困難」。

數據顯示，俄羅斯4月原油出口收入增加17億美元，來到150億美元，但較去年同期下降27%，國際能源署表示，「俄羅斯可能透過提高銷量來彌補收入損失。」俄羅斯原油及天然氣行業的整體稅收年減64%。

自入侵烏克蘭後，俄羅斯與原先能源最大客戶歐盟關係急凍，對後者的原油出口大幅下滑。為了填補缺口，俄羅斯轉向亞洲市場，大宗商品分析公司Kpler稱，大陸和印度佔俄羅斯石油出口約9成的比重。