女星鞏俐過往以電影《紅高粱》而走紅，是導演張藝謀栽培的「謀女郎」之一，在華人圈是家喻戶曉的大明星，而在台灣時間17日凌晨開幕的第76屆坎城影展上，她也盛裝出席，更獲得主辦方的清場待遇，整整1分鐘的獨拍環節，讓粉絲大讚：「不愧是鞏皇！」

一年一度的坎城影展於17日盛大開幕，不少知名藝人皆盛裝出席，現場星光熠熠。其中，57歲女星鞏俐也在紅毯上亮相，只見畫面中，她身穿高領上衣搭配深色長裙，獨特的服飾設計，讓她上身曲線在緊身的布料包裹下若隱若現，而脖子上戴著一條華美的項鍊，更讓人的目光不由自主地被吸引過去，雖然造型低調，但展現出來的女神氣場十足。

此外，她也受到主辦方高規格的禮遇，綜合媒體報導，當她在紅毯上亮相時，主辦方現場的人員實施「清場」，暫停其他明星藝人進入紅毯上，讓鞏俐一人走完紅毯，更擁有約1分鐘左右的媒體拍攝時間，顯見她在海外影人心中的地位。

相關畫面在陸網上流傳後，讓不少鞏俐的粉絲嗨翻，不僅紛紛拜倒在女神的石榴裙下，更是連連驚呼：「不愧是鞏皇」、「這氣場絕了，低調又不失霸氣」、「海外知名度真高」、「前面清場了，排面就是不一樣。」