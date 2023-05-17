「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」募款遭衛福部要求返還，監委已申請調查。對此，外交部今天表示，外交部及我國駐土耳其代表處從未涉入在台募款的相關事宜，由於該案受補助方履約情形不佳，外交部除將積極催洽該中心儘速辦理補助案的執行及結案事宜外，未來也將審慎考慮與該中心後續的合作關係，避免無端捲入其造成的爭議。

針對監察委員紀惠容、范巽綠、林盛豐申請自動調查該案，並呼籲各界注重該中心在收容難民的國際貢獻，外交部發言人劉永健表示，「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」透過國內募款平台進行勸募，是由該中心與「台灣世界公民中心學會」自行發起，且在國內募款，自當依據我國相關法令規定辦理，並由我國政府主管機關認定。

他說，外交部及我國駐土耳其代表處從未涉入該兩單位在台募款的相關事宜，不僅不瞭解細節，也與外交部推動的相關外交工作無直接關聯。土耳其「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」產權由當地雷伊漢勒市政府所有，相關營運管理均由該市府全權負責。

劉永健指出，我國駐土耳其代表處與雷伊漢勒市政府、「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」及「台灣世界公民中心學會」曾於110年8月18日簽署為期1年的合作備忘錄，旨在以補助方式，協助「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」裝修4間工作坊，以及支持婦女職訓工作與該中心初期營運部分費用。

然而，他說，該中心未能依約於111年8月間完成相關工作，外交部考量或有外在環境的難處及限制，同意該中心依約在提出正式書面請求下，至多可再展延1年至今年8月間執行完畢。

劉永健強調，外交部已多次向該中心執行長要求，應依約正式提交展延書面申請，也指示我國駐土耳其代表處多次聯繫該中心提交進度報告及加速工程履約進度，但截至目前止仍未獲該中心正面回應，外交部至表遺憾與不解。

他說，由於本案受補助方履約情形不佳，且該中心單方面的募款行為已引發媒體及部分立法委員的批評與關注，及若干民眾的負面觀感，外交部除將積極催洽該中心儘速辦理補助案的執行及結案事宜外，未來也將審慎考慮與該中心後續的合作關係，避免無端捲入其造成的爭議。