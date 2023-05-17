24節氣中的「小滿」即將在5月21日來臨，也是夏天的第2個節氣。命理專家小孟老師在臉書粉專分享，生肖屬龍、蛇和虎的人，在小滿後的事業運會變得非常旺，不但能獲得更多工作機會，還可以充分展現出實力，受到眾人認可，進而獲得升職加薪的機會。

第一名：生肖龍

小滿後，屬龍人的溝通能力和人際關係會變得更好，在職場上可以得到不錯的名聲和社會地位，進而獲得更多的工作機會，像是新的工作專案，甚至還有可能得到升職、加薪的機會。

第二名：生肖蛇

小滿後，屬蛇的人會變得更有自信，可以更加堅定追求心中的目標，在工作中也能展現出強大的領導力和決策能力；除此之外，還有機會和跨國公司、外國合作伙伴或國際性項目合作，從而開拓新的事業機會和未來發展空間。

第三名：生肖虎

小滿後，屬虎的人心態會變得更加積極，主動投入到工作中，專心追求心目中理想的目標，並展現出更強的決心和毅力，這有助於得到更多的機會與認可，也可以提升在職場上的地位以及未來的發展空間。