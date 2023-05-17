隨著科技不斷的進步，AI工具的出現已緊密的連接大家的日常生活，而元宇宙概念的提出顛覆人們對於生活的想像，也為教育、藝術、娛樂、設計等領域帶來革命性的創新。

近日台北市教育局為迎接AI新時代教育，舉辦〈生成式AI教育論壇〉邀請台灣元宇宙IP專家江秉承先生一同探討AI如何融入教育場景，實際地教導老師和家長實際操作Chat GPT、midjourney、AIwayz等生成式AI工具。

江秉承先生強調AI工具能為教學提供更豐富、有趣的體驗。也能更進一步地激發學生學習興趣和動力。他建議老師們可以善用AI智慧分析能力，依據每位學生特長及需求定制指導內容，提供多元化的教學活動，適性教育促進孩子們思考能力的發展。

他提到有研究指出：教師是非常高機率被AI取代的工作。疫情之下，許多人已習慣上網學習，實體教育不再被視為剛需。然而網路世界中存在著許多錯誤的資訊或是傳達錯誤價值觀，他認為老師們應承擔起AI教育守門人的工作，培養學生媒體識讀的能力。

元宇宙與AI工具的結合將帶來無限的可能性和創新，為產業及生活帶來許多改變。然而伴隨者科技的發展，倫理價值及數據安全的問題也隨之浮現，江先生呼籲政府、教育機構和企業應共同努力並倡導建立配套的法規和倫理教育。期待在未來能透過多方的合作、加強教育投入，形成相應的培訓教育體系，培養更多專業人才，才能推動整體社會教育、文化、經濟發展。

江秉承相信通過元宇宙和AI工具的結合運用在下一代的教育上，台灣將迎來在未來與全球競爭賽道上彎道超車的機會。