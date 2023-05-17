嘉義人侯友宜徵召日 全國嘉義旅外同鄉會挺賴清德「凍蒜」。民進黨提供

國民黨今徵召侯友宜參選2024總統大選，侯友宜是嘉義縣人，新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗發起「全國嘉義旅外同鄉會座談會」，選在今天赴民進黨中央，與會者高呼民進黨總統參選人賴清德「凍蒜」；與侯友宜較勁意味濃厚。

總會長黃榮發力挺表示，今天來民進黨中央黨部，重點就是嘉義人過去都支持嘉義人，但這次特別例外，因為賴清德副總統要選總統，雖然侯友宜也要選總統，一位是嘉義人，一位是萬里的副總統，但賴副總統從當民代到市長，他長期觀察，「只要賴清德來當我們的總統，是我們嘉義人的冀望，全力支持賴清德當選總統」。

賴清德致詞表示，守護台灣本土政權最重要的意義，就是顧主權、顧所有權，沒有所有權的和平，都是假和平。他也重申，接受九二共識，就是接受一個中國原則，「要得到和平是不可能的事情」。所以向大家拜託，這場選舉一定很競爭，大家來到這裡聚集就是一股力量，要一直到贏得最後勝利為止。

「全國嘉義旅外同鄉會座談會」邀集全國嘉義旅外同鄉會重要幹部，嘉義縣長翁章梁也親自出席，共61位旅外嘉義鄉親到場力挺。會中決議將於7月22日正式成立「全國嘉義旅外鄉親挺賴清德後援會」，由黃榮發擔任總會長、劉德宗擔任召集人，宣示面對2024大選，團結力挺賴清德。與會鄉親高呼賴清德凍蒜。

賴清德表示，這場選舉除了守護本土政權，也是要進一步落實「嘉義建設」，蔡總統支持翁章梁縣長、張花冠縣長，現在有了馬稠後、大埔美等工業區，前行政院長蘇貞昌也宣布了科學園區，前總統陳水扁過去也推動故宮南院，自己則是第一個在嘉義縣涉水視察淹水的院長，並核定預算建設滯洪池，處理淹水問題。

賴清德強調，嘉義縣重大建設都是在民進黨執政，也就是本土政權的時代陸續完成，所以在未來，自己領導國家，除了守護主權，促進和平、繁榮，也會跟南部各縣市的縣長合作，好好建設，不用讓年輕人離鄉背井，讓長輩可以三餐溫飽。自己在當台南市長就是嘉義縣的好鄰居，擔任立委跑紅白帖，也跑到嘉義，在他的心理，自己也是嘉義人的一份子。

翁章梁致詞感謝大家在同一個空間裡，「一起保護台灣，這是歷史性的一刻；他表示，「大家和賴清德永遠站在一起」。只有在場的所有頭人帶領，「整個全國的嘉義同鄉會，才有可能團結在一起」。

翁章梁也分析目前嘉義的基本政治態度，就是「支持台灣，支持本土」。他舉例，民進黨在聲勢好的時候，嘉義縣都大贏；在民進黨最差的時候，幾乎全國各縣市都輸，嘉義還是贏。所以嘉義的主流民意很清楚，就是支持台灣本土政權，支持為台灣這片土地打拚的人，嘉義對民進黨來說，就是最重要的灘頭堡。

翁章梁表示，今天有很多記者問到對於國民黨提名侯友宜的看法，他認為站在同鄉的情誼，或多或少會有影響，但評估影響不大。因為嘉義人在選舉過程中，是站在所謂的大方向，「不會拿台灣的前途開玩笑」。

他還提到，如果比較人和人的親切度，賴清德當過台南市長，嘉義人對賴清德也很熟悉，有非常高的支持度。很多人都想請他來站台，所以「這個壓力，反而會刺激我們支持民進黨的人，更認真、努力，來捍衛民進黨的灘頭堡」，這也是今天找大家一起來的原因。

召集人劉德宗表示，嘉義是民主聖地的發源地，很多鄉親外出打拚，感受到賴清德不論是擔任國大代表、立法委員或是行政院長時，對嘉義縣的建設，今天全國各地的鄉親特地到中央黨部替賴清德加油、鼓勵，希望他可以延續蔡英文總統精神和理念，繼續帶領台灣走向國際。

全國嘉義鄉親旅外信賴台灣後援會-台北總會會長李少桓強調，今天特別來到中央黨部，就是為了全國所有的嘉義人來為賴副總統加油，賴清德擔任過國代、立委、市長到行政院長，副總統，可說是歷練最完整，要選就要選這種最優秀的人才，所以這次一定要「挺賴清德」。