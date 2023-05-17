廢水排放衝擊環境影響甚大，也讓民眾常常需忍受惡臭，台中市議員朱暖英17日在警消環衛業務質詢指出，近3年台中市每日廢水排放量雖有減少，但仍是六都之冠，要求環保局加快減排措施。環保局長陳宏益說，未來環保局將持續結合水利局及經發局跨局處合作，針對家庭汙水推動下水道接管及事業廢水採源頭管理完善設備操作。

朱暖英指出，依據環保署公布的數據，近3年台中市每日廢水排放量，分別為2019年66.39噸、2020年63.03公噸、2021年58.59公噸，顯示每日排放量有減少趨勢，但連續3年每日廢水排放量皆為六都之冠，呼籲環保局加快台中市廢水減排措施的腳步。

朱暖英說，台中市公共汙水下水道普及率為25.6％、專用汙水下水道普及率11.88％、建築物汙水設施設置率11.88％，每日廢水排放能接管處理的比率偏低，廢水量排多，處理量能卻少，特別像在南屯麻園頭溪的排水溝，鄰近人口密集區，居民時常反應廢水惡臭等問題，影響居民生活品質。

陳宏益強調，未來環保局會持續結合水利局及經發局跨局處合作，針對家庭汙水推動下水道接管及事業廢水採源頭管理完善設備操作，共同維護台中河川水體環境，提升市民生活居住品質。

朱暖英建議，環保局應配合水利局一起合作，盤點有偷排廢水記錄的用戶，要求要配合接管，納入汙水下水道處理系統，不能放任廢水排放，影響環境的污染，衝擊居住環境。

陳宏益表示，去年市府開始要求沒在工業區裡面及專排內的電鍍業200多家業者裝設「水管家」水質感測器，主動監測pH值及導電度，大約8成以上的工廠都願意配合；監測數字第一時間如超過標準，就會以手機訊息通知業者，也感謝台中市業者的配合，不配合的店家將會優先進行稽查，今年也將擴大辦理。