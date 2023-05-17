47歲男星何潤東最早以模特兒身份出道，俊俏臉蛋加上身高185公分高壯身材，馬上擄獲大票女性觀眾，還有代言內褲和保險套廣告，大方秀出結實曲線，更被譽為「亞洲鵰王」。何潤東近年到大陸工作，嬌妻Peggy也愛相隨，最近他在抖音放閃，沒想到網友只關心他的髮際線後移，感嘆他中年崩壞了。

何潤東到大陸發展後，除了拍戲工作外，還開設抖音頻道分享日常，日前他上傳煎牛排給嬌妻Peggy品嘗的影片，外型粗獷的他在廚房裡意外很專業，超級暖男形象和鏡頭前霸氣人設有反差；而何潤東與Peggy交往9年、結婚7年，兩人互動都充滿粉紅泡泡，閃瞎眾人。

47歲的何潤東近況被網友驚呼「中年崩壞」，髮際線後退得太誇張。（圖／摘自何潤東抖音）

不過，何潤東換了新髮型，剪了乾淨俐落的寸頭，更凸顯他的帥氣臉蛋，但網友卻都一面倒關心他的髮際線，因為頭頂變得越來越禿，質疑47歲的他邁入中年崩壞的地步；另外也有粉絲替他緩頰，直言他近年拍了不少古裝戲，要一直戴特殊頭套才會造成現在的樣子。

而何潤東與嬌妻Peggy結婚多年仍未生子，被譽為「亞洲雕王」的他性生活不免被放大檢視，曾被問及生孩子一事，他只淡定地回應，「順其自然，沒有就沒有，無所謂了」；如今看到何潤東與嬌妻這麼恩愛，有沒有孩子或許不是太大問題。