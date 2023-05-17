台東縣議員張全馨嵐今天在縣議會揭露，台東縱谷某國小家長陳情某英文教師有許多不適任情形，連署要求更換英文教師，其中這位老師上課時教學生以「扶老二」諧音學習單字「flower」，台東縣政府教育處長蔡美瑤回應，已請校長及督學研議處置。

張全馨嵐說，她16日參加紅石部落聚會所動土典禮時，家長交給她1份連署陳情書，許多家長連署，陳述某國小英語老師的言行不適任，要求更換老師。

家長痛批，這名英文老師上課時問學生「你們會唸花的英文單字嗎，並笑著說很簡單，扶老二」，當下有部分孩子聽懂，哈哈大笑，不懂的孩子只能再問「扶老二」是什麼意思，家長得知後氣炸。

家長向張全馨嵐說，偏鄉部落相當單純，家長都深信送孩子到學校是讓孩子學習最好的方式，也信任學校可以營造快樂的學習園地，卻出現這樣不適任的教師，讓學生愈來愈不喜歡上英文課。

張全馨嵐沉痛表示，部落沒有安親班、補習班可以補救教學，希望教育處正視並妥善處理，以維護偏鄉兒童的受教權。

據了解，這位英語教師經常突然早上傳簡訊臨時請假，學校無法正常安排課務，組長有次勸她不要亂丟垃圾，反被罵是「高級應召女」，組長認為身為教育工作者卻無故遭言語侮辱，向警方備案。

校方透露，該教師從到職迄今常請假，前後教學應未滿1年，她疑似情緒控管不佳，上課時分享自己失戀，整堂課哭到無法自拔，無心教學，也曾翹腳教課，學生有樣學樣並表示「因為老師都這樣翹腳上課」

教育處回覆，有關該校教師是否有不適任情形，縣府及學校已經啟動調查。