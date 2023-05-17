一名女網友說台北南機場夜市近日出現一隻噴火龍充氣布偶走在路上，原來布偶內的男子原本是名街友，在社福團體的幫助下重新展開生活，為感謝一路幫助他的社工，他特別穿上恐龍裝到機構，想給社工們好心情，一旁幫忙看路的人還是男子的工地雇主，照片曝光溫暖一大票網友。

該女網友在臉書「路上觀察學院」發文，她日前在北市南機場夜市發現有名穿著噴火龍充氣裝的男子走在巷弄裡，她說該男子原本是名在車站、公園流浪的街友，後來在社會局、社福團體幫助下開始工作、踏實生活，男子因此決定穿恐龍裝給社工看，一旁幫忙看路的是男子的工地雇主。

布偶內的男子原本是名街友，在社福團體的幫助下重新展開生活，為了感謝一路幫助他的社工，他特別穿上恐龍裝到機構，想給與社工們好心情。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

該女網友說，男子穿上恐龍裝往專門提供街友協助的台灣芒草心慈善協會據點走去，希望能讓社工們看了開心；原PO說男子年輕時脾氣旺盛，人生坎坷，走過顛沛後磨了稜角，此次第一次穿上社福機構理事長自掏腰包買給自己的可愛布偶裝，男子說「我想走去給幫助過我的社工看」。

原PO在留言處曝光男子穿恐龍裝在社福機構裡的照片，其他網友留言「身為社工看到這樣的照片與故事覺得好感動」、「看到了友善的愛」、「街友的改變，能為路上帶來不一樣的風景」、「謝謝社會上有一群默默付出的人」、「看畫面會笑死，但故事溫馨，也祝福內餡可以維持這樣的心情重新融入社會」、「祝福這位街友與旁邊協助的僱主還有社工們都能好人一生平安」。