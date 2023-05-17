國民黨今( 17 )日正式提名新北市長侯友宜參選 2024 總統，但此前多次選舉中，侯友宜多以守勢為主，未見積極攻勢，讓許多人擔憂未來選戰。媒體人謝寒冰表示，侯友宜接下來的人設將有轉變，好好做事的形象將淡化，會更常看到像警察的侯友宜，以應對接下來半年密集的抹黑戰。

謝寒冰今在《大新聞大爆卦》中指出，侯友宜之前一直保持「侯侯做代誌」的狀態，就是不希望太早被圍剿，而侯今日親口喊出「政黨輪替」就代表圍剿戰要開始了。

謝寒冰直言，很多人不喜歡侯友宜回答時都沒有肯定的答案，「但之後侯友宜慢慢開始不會再這樣」，侯友宜私底下根本不像在媒體上看到的那樣，他的詞鋒非常犀利。

謝寒冰表示，侯友宜接下來對上賴清德，就算賴本人不攻擊，百分之百會有側翼幫他攻擊，接下來半年一定是超級抹黑戰，以侯友宜的脾氣絕對不會不回應。他提到，侯友宜日前在新北市議會答詢時，有一個綠營議員指責侯友宜、甚至有點激怒侯，侯友宜也是當場反嗆回去，「其實那才是真的侯友宜」。

「接下來大家應該會越來越少見到那個侯侯做代誌的侯友宜，會看到一個更像警察的侯友宜，這是可以預期的」，謝寒冰說。

對於侯友宜過去在兩次新北市長選舉中，好像都不理對手、自己跑基層就能選上，謝寒冰也解釋，很明顯的原因就是對手太弱，第一次是前行政院長蘇貞昌，氣勢沒炒起來，一看就是要輸、第二次則是更弱的總統府秘書長林佳龍，林根本就不想來選新北，所以侯友宜的戰略都一樣，盡量低調、自然發展。