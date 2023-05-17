桃園近3年每年都有1／4市民至雙北就醫，唯一一間醫學中心4成病患都是雙北，議員陳韋曄感嘆，桃園229萬人口，竟未規畫市立聯合醫院，斥前市府執政8年擺爛。市長張善政也認為，桃園的規模沒市立醫院令人匪夷所思，聯合醫院評估計畫已箭在弦上，也會考量時程做最有利選址規畫。

陳韋曄說，桃園是六都中最年輕的城市，2014年升格成為直轄市後，人口數從205萬提高到229萬人，但醫療資源沒有跟上城市發展的速度，翻開地圖， 桃園只有一間區域醫學中心林口長庚，不但緊鄰新北市林口區，桃園市民就醫不便，病患更高達4成都是雙北來的，比起其他五都至少都有2家醫學中心，醫療資源缺乏、醫療量能失衡。

陳韋曄也向健保署調閱桃園市民到雙北醫事機構就醫統計，2020年有55.3萬人、2021年有54萬人、2022年有58萬人，近3年每年都有1／4市民到雙北市的醫院就醫，當桃園市民就醫只能往雙北跑的時候，重重打臉桃園的醫療體系。

陳韋曄也提到，桃園的公立醫療資源也是敬陪末座，4間公立醫院分別是衛福部管的桃園醫院和新屋分院、國防部軍醫局管的國軍桃園總醫院、 退輔會管的台北榮民總醫院桃園分院，沒有一間歸市府管，大聲疾呼桃園要有屬於自己的公立醫院，他也怒斥，桃園高達229萬的人口數，行政院副院長鄭文燦執政8年，竟然都沒有規畫市立聯合醫院。

張善政坦言，衛福部將桃園醫療區域畫分為南、北2個次區域，導致桃園醫療資源不夠平均、欠缺區域醫院，像是日前八德中央大學附設醫院遭衛福部打回票就是一例，副市長王明鉅已向衛福部建議改畫成3個次區域，並鼓勵部桃、桃軍總朝醫學中心邁進。

「桃園這種規模城市沒有自己市立醫院，確實令人匪夷所思！」張善政也提到，已編列經費啟動市立聯合醫院評估計畫，針對必要性、規模和地點一併檢討，強調評估計畫已經箭在弦上，會馬上開始，選址上也會考慮最有利時程，力拚盡速完成。