台北捷運目前僅Android系統手機可直接無卡感應搭乘，不過北捷規劃，將斥資4.53億元更新閘門電子零組件，預計115年起就能用信用卡進出閘門，讓iPhone使用者透過Apple Pay搭車。

台北市議會交通委員會昨天找來台北捷運公司及悠遊卡公司進行專案報告，北捷總經理黃清信表示，北捷正在推動閘門電子主單元重置計畫，透過更換閘門的部分零組件來導入多元支付乘車功能，讓旅客可使用二維碼票證、信用卡實體卡或手機綁定信用卡進出閘門。

他指出，用來搭乘的信用卡實體卡須具備非接觸式感應功能，手機綁定信用卡則像是使用Apple Pay，也就是感應前須解鎖手機，若想比照日本Suica直接感應，仍待悠遊卡公司與蘋果公司（Apple）合作建置。

黃清信說，此項計畫總經費約新台幣4.53億元，目前正在進行招標作業，預計總工期3年，在114年完成系統建置、115年開放服務。

針對悠遊卡與Apple合作進展，悠遊卡公司總經理李志仁表示，從交易數據可以發現，手機的功能正在逐漸取代實體卡片，且iPhone在台灣市佔率超過5成，因此仍在持續爭取與Apple合作機會。

李志仁指出，悠遊卡從104年開始與Apple洽詢合作可行性並進行資訊交換，讓Apple了解悠遊卡使用的晶片資訊、發行量、使用範圍等，經過非常多討論後，在108年底針對悠遊卡納入Apple Pay交通卡的合作條件取得共識。

然而，他說，Apple在110年通知，總公司評估後決定先以韓國為合作對象，但雙方仍持續交流至今，其中著力最深的就是卡片規格，因為Apple認為悠遊卡現在採用的規格安全性太低，悠遊卡公司則試圖努力說服Apple接受新式超級悠遊卡（SuperCard）的規格。

李志仁表示，有鑑於iPhone在台灣市佔率高，若能解決技術支援問題，海外旅客來台也可以方便使用悠遊卡，「我們會持續跟Apple溝通」。