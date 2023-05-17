多數人談戀愛都是以結婚為終點，但有些人只顧著享受，完全不想負責任。《靈匣網》近日分享5個只在乎戀愛體驗的星座，他們遇到感情問題時，多半會選擇逃避，導致兩人關係無法繼續，最終成為分手導火線。

1、牡羊座

牡羊座不善於處理情感問題，渴望健康的男女關係，追求戀愛中的自由感，不過遇到複雜的負面問題時，他們會選擇逃避，甚至與伴侶結束關係，不願花費時間與精力去找出問題的根源，他們的人生似乎很急，不會停下腳步為另一半著想。

2、雙子座

雙子座結束一段關係結束後，能迅速進入下一段感情，所以常被認為花心，雖然戀愛期間經常製造浪漫，保持戀愛新鮮感，但遇到麻煩時卻會退縮，並非他們不願付出，只是不想讓問題影響戀愛體驗，有時傷到伴侶的心，明知是自己的錯，也不會花時間去解決。

3、獅子座

獅子座極度以自我為中心，談戀愛時會保護並關懷伴侶，舉手投足非常霸氣，能把一切都安排好，但從未問過對方的意見，享受保護對方的感覺，及高高在上的優越感，有時明知對方做出正確選擇，若會影響他們在戀情中的地位就會果斷阻止。

4、射手座

射手座很孩子氣，與伴侶相處時就像朋友，喜歡自由又灑脫的戀愛關係，經常與伴侶參與新活動，為戀愛增添新鮮感，不過他們屬於及時行樂的類型，生活走一步算一步，不會為未來做打算，更不用說對另一半負責任，總是把問題推到明天。

5、雙魚座

雙魚座想法天馬行空，總是憧憬美好未來，但很少去看現實面，沉迷於愛情浪漫的感覺，希望過著童話般的生活，關係只要進入平淡期，他們就會感覺無聊，想辦法花心思制造浪漫，或在別段關係尋求甜蜜，對於生活細節毫不在乎，對現實生活缺乏理性規劃。