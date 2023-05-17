2023限量款媽祖平安福箱，限量100份。（金山區公所提供）

副市長劉和然、民政局長柯慶忠、金山區長劉昌松及慈護宮副董事長陳壽春一同展示平安福箱。（金山區公所提供）

新北市政府今（17）日舉行「2023年北海岸傳奇媽祖文化祭」起跑記者會，由新北市副市長劉和然主持，今年媽祖文化祭系列活動除了全台唯一的海岸行腳，還有遶境、獻藝祈福、限量媽祖福箱、傳統歌仔戲等精彩內容，今年更以傳統古禮方式，邀請信眾陪伴二媽返回野柳媽祖洞，一同感受北海岸媽祖文化的深度和博大精深。

系列活動自5月20日起展開，「獻藝祈福」邀請到世界小丑大賽冠軍、世界溜溜球大賽冠軍、街頭花式籃球和神奇魔法師等12組表演藝術家，5月30、31日則有傳統歌仔戲演出，戲碼生動有趣。海岸遶境活動將於6月3日舉行，遶境行腳路線長18公里，途中設有多個補給站和行動涼水車，提供冰水、飲料和水果等物資，方便信眾消暑解熱，並確保大家能夠平安完成今年的海岸行腳遶境活動。

劉和然表示，金包里慈護宮是北海岸地區的信仰中心，歷史超過200年。市府與慈護宮已經連續合作10年，在每年農曆4月16日最大退潮時，舉辦全台唯一的海岸遶境活動，從金山步行恭送二媽返回野柳媽祖洞，是當地的年度宗教盛事。現今疫情紓緩活動將回歸傳統，歡迎各地信眾於6月3日一同參與活動，陪伴金包里二媽回娘家，祈求媽祖保佑平安，共同感受北海岸的宗教文化之美。

慈護宮董事長游忠義說，海岸遶境活動是慶祝北海岸傳奇媽祖文化祭系列活動的重要一環，為了讓更多人能夠感受到媽祖的神力，今年的活動將以傳統古禮方式邀請信眾行腳，一同陪二媽回娘家。部分年長的信眾可搭乘金包里號觀光巴士，跟著遶境隊伍，零距離感受媽祖加持與保佑。此外，廟內開基大媽及其他友宮媽祖也會陪同二媽回娘家，一同參與遶境活動。這是一個非常特別的活動，希望能讓更多的人感受到北海岸傳奇媽祖文化的魅力。

金山區長劉昌松表示，今年公所與在地創生單位合作推出媽祖福箱，每個福箱有媽祖平安符和含香灰的祈福小神衣，還有4種金山特色山海特產，限量100份媽祖福箱，從5月19日起每日提供5組供報名行腳民眾現場抽獎，歡迎踴躍報名幸運抽中福箱。