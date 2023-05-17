晶華國際酒店集團今日發表「2023年永續人才策略」，由集團人資長李靖文現場說明全新的「iGPS職場導航地圖」計畫，只要投遞履歷並通過遴選者，可在報到後的24個月內、選擇集團旗下任3個據點或3個不同屬性的工作崗位任職，透過跨酒店或是跨職能的輪調，探索並確認自己未來職涯發展方向。

李靖文表示，此一計畫將為有志於從事觀光旅館業的人才們，提供一個為期兩年的學習成長、表現自我的舞台，其中「i探索GPS」學程是設計給社會新鮮人的專案、而「i突破GPS」學程則是廣邀在業界已有3至5年工作經驗者加入。

根據聯合國預測，2030年工作人口中Z世代佔比約40％，由此可預見未來十年間，這些出生後就在社群媒體與3C產品陪伴下成長的世代將逐漸成為工作職場主力，為吸引Z世代投入求職市場，企業需要轉換視角，以Z世代的視野打造透過生活與體驗，找尋自我獨特價值，並能轉化為職場合適角色的養成環境，幫助年輕人在職場中發揮天賦並逐步成長。

晶華國際酒店集團旗下擁有晶華、晶英、晶泉丰旅及捷絲旅等不同品牌，橫跨人文、都會、休閒等不同風格，面對不同的品牌定位，其服務對象、服務方式以及營運流程都會有不同的標準，參與「iGPS職場導航地圖」計畫的同仁們可以適性選擇，探索最適合自己的職場、學習全面性的餐旅知識、並累積扎實且多樣化的經驗。在集團歷練過「iGPS職場導航地圖」的同仁們也會是人資部門的培訓重點，未來總經理跟部門主管。

晶華國際酒店集團人資長李靖文表示，除了推出「iGPS職場導航地圖」計畫之外，集團也會於內部持續強化建構永續人才的3項職能，包括自我超越的「跨界力」、將心比心的「溝通力」、以及樂於分享的「創新力」。期望為全集團同仁以及對生活產業有興趣的新人們，打造一個可以發現自己人格特質，從而為自己創造職場價值的舞台。