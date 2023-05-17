程美蓮、周駿宥等4位原住民議員今天聯合質詢，針對國土計畫法劃分方式提出諸多質疑。（翻社照片）

縣府地政處長吳泰焜說明，國土重劃資訊公開透明，正彙納民意綜整答覆，7月開縣國土計畫審議會討論。（翻攝畫面）

內政部重新劃設國土功能分區，目前花蓮縣各分區圖草案已陸續完成、依序辦理公聽會，不過，多位原住民議員今天聯合質詢，質疑國土計畫法劃分方式不一，對原住民衝擊大，可能影響日後土地開發利用等，族人普遍表達憂心；縣府地政處表示，資訊全程公開透明，正彙納民意綜整答覆，7月開縣國土計畫審議會討論。

簡智隆、哈尼．噶照、程美蓮、周駿宥等4位原住民議員今天聯合質詢，針對國土計畫法劃分方式提出諸多質疑；周駿宥表示，政府畫設分區的資料不是很公開，未來國土計畫法上路後，違反分區使用將面臨極重罰責，質疑沒到現場查看，不能只是紙上作業；簡智隆擔心原民部落土地若被畫到國土保育地區第一類、第二類地區，將受到重大限制，不只生存權，連耕作權都受影響。

程美蓮舉秀林鄉水源部落為例，有不在部落範圍內且沒房舍，位於環境敏感區的山坡地被畫入部落，有房子的卻沒被畫進，還有部落被畫入土石流潛勢區；哈尼．噶照詢問，瑞穗鄉瑞祥村位處溫泉區域，被畫入農業發展區第四類，未來若要發展溫泉產業是否會受限。

除了原住民議員提疑慮，第三選區縣議員黃馨也以吉安鄉小台東與歌柳灣部落為例，指地政處用民國105年空照圖畫編，不是實際現勘檢討，有的土地畫為農四、有的畫農二，有如鋸齒狀。她說，國土規劃攸關農業產值，土地劃分有很大區別，在南投、新北市已造成很大糾紛和疑慮，是不是花蓮縣政府要釐清後再辦理，否則劃入引發糾紛，將是老百姓痛苦。

地政處長吳泰焜說明，民國105年是國土計畫試行的日期，因此以當時空照圖畫分。今年3月下鄉辦公聽會，彙集相關意見，7月會召開縣的國審會討論。至於新北和南投主要是國保一的問題，和花蓮縣不同，花蓮主要在原住民部落關於農四和城鄉發展地區第三類的選擇。

農業處長陳淑雯則表示，農5劃分主要依據套疊中央的地理資訊，並由同仁和委外團隊實地勘查實際農作範圍，農5劃分後才可以向農委會爭取計畫和經費挹注，農業處範圍約1800公頃左右，已進入公展。

原住民行政處代理處長督固．撒耘表示，國土重畫原則，內政部營建署有詳細規定，基本上都是按照部落範圍。去年6月起進行耆老訪談、部落調查，動員5000人次說明訪談，舉辦逾700場次會議，是近幾年來最大一次公共政策討論說明平台，將民眾問題歸納為7大類、61種類型，都公告在原民處網站上。彙整再一併送國土計畫審議會研議討論。