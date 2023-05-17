金宇碩將在7月9日首度來台。（O.N worldwide ／ 希林國際提供）

26歲韓國偶像金宇碩2015年以男團「UP10TION」成員出道，2019年參與選秀《PRODUCE X 101》以限定組合「X1」成員再次出道，自從限定組合解散後，於2020年以個人歌手身分出道，他將在5月27日以韓國首爾為首站，首度舉辦亞洲巡迴演唱會，台灣站將在7月9日於TICC台北國際會議中心登場。

金宇碩於2020年發行個人首張迷你專輯《1ST DESIRE GREED》，主打歌〈Red Moon〉（赤月）MV於釋出一週內突破1000萬觀看數，成績可以說是非常成功。2021年2月8日，發行第2張迷你專輯《2ND DESIRE TASTY》回歸，主打歌〈Sugar〉也讓金宇碩在《M Countdown》中獲得個人事業發展生涯中首個音樂放送節目一位。2023年4月透過第四張迷你專輯《Blank Page》回歸。主打歌〈Dawn〉音源公開後主打歌空降Bugs榜13位、Melon榜22位。他也開始挑戰電視劇，演出《Twenty-Twenty》、《不可殺：永生之靈》等以及4月29日開播的《芬蘭爸爸》，帶來不同面貌。

「KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 ： [THE SIREN] IN TAIPEI」將於7月9日晚間18點30分在TICC台北國際會議中心舉行，活動門票將於5月28日（日）在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣，更多相關消息請洽希林國際臉書粉專。